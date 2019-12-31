Космонавты на МКС отметят Новый год 15 раз

Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз - на один раз меньше, чем год назад. Об этом сообщает Роскосмос.

Станция сделает 15 суточных витков, космонавты отпразднуют новый год по московскому времени, пролетая над Тихим океаном, а по Гринвичу над Байкалом.

В прошлом году из-за сложившихся баллистических условий экипажу станции удалось встретить Новый год 16 раз.

В настоящее время в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), напоминают Известия.