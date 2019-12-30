В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в подъезде
В Москве задержали мужчину, который взорвал гранату в подъезде жилого дома на ул. Генерала Тюленева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД.
Инцидент произошел вечером 27 декабря. Взрыв напугал соседей, они и вызвали правоохранителей.
"48-летний мужчина применил пиротехническое изделие, так называемую страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
По данным Mash, причиной поступка стал конфликт между соседями.