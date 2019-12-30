В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в подъезде

В Москве задержали мужчину, который взорвал гранату в подъезде жилого дома на ул. Генерала Тюленева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Взрыв напугал соседей, они и вызвали правоохранителей.

"48-летний мужчина применил пиротехническое изделие, так называемую страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным Mash, причиной поступка стал конфликт между соседями.