16 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в подъезде

В Москве задержали мужчину, который взорвал гранату в подъезде жилого дома на ул. Генерала Тюленева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Взрыв напугал соседей, они и вызвали правоохранителей.

"48-летний мужчина применил пиротехническое изделие, так называемую страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным Mash, причиной поступка стал конфликт между соседями.

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В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в подъезде

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Теги: взрыв, граната, мужчина, мвд, задержание



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