Украинский телеведущий назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом"

Украинский телеведущий Сергей Поярков на принадлежащем Петру Порошенко канале "Прямой", не стесняясь в выражениях, поносил президента Владимира Зеленского.

Поярков заявил, что хочет сделать президенту "новогодний мастер-класс". Вышло более похожим на собрание оскорблений.

"С кого ему нужно брать пример в жизни, чтобы Зеленского не называли маленьким криворожским ссыкунчиком. Как надо из маленького чма дорасти до президента страны", - пояснил Поярков.

"Мы избрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", - сказал Поярков.

Он многократно повторял в разных формах свои оскорбительные выражения, сказав, что Зеленский унаследовал тупость от отца.

Напомним, в октябре депутат Рады от "Евросолидарности" София Федина выложила в сеть видео, где они вместе с блогером Аленой Самбул обсуждали, как можно убить Зеленского, и желали ему поскорее погибнуть. Самбул назвала президента "гнидой", которая должна "сдохнуть". Никаких последствий для них это не имело. После Пояркова публичные оскорбления Зеленского могут стать привычным делом. Любопытно, что Поярков, уверенный в своей безнаказанности, сказал, что он не боится никакого суда за оскорбления, так как "доказать, что он не чмо, невозможно; есть видеодоказательства, что оно чмо".