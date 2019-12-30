На Ямале из-за непогоды закрыты два зимника

На Ямале в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на двух зимниках, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, закрыто движение по зимнику Надым - Салехард и по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Дорожники напоминают автомобилистам, что выезд на закрытые трассы опасен для жизни.

"При движении по открытой зимней автодороге необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию", - говорится в сообщении.

Автомобилистам напоминают о необходимости брать с собой теплую одежду, суточный запас топлива, аптечку, инструменты, запасное колесо, трос и лопату. На КПП необходимо зарегистрироваться и сообщить дежурному номер автомобиля. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей.