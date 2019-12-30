СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.

Такое решение связано с тем, что топ-менеджер намерен заняться другим проектом в малом бизнесе.

По другим данным, у него есть предложение, связанное с проектами в госструктурах.

Шаров в 2000-е годы работал в Минэкономразвития, а в 2012–2014 годах возглавлял правительство Московской области. В Сбербанк он пришел в 2014 году, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, смена акционера Сбербанка, который находится под контролем Банка России, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а о не его передаче, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Переговоры идут, решение окончательное не принято", - отметила она. Сейчас у Банка России 50% плюс 1 голосующая акция Сбербанка, остальные – в свободном обращении.