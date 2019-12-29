В Куйбышевском водохранилище резко поднялся уровень воды

В Куйбышевском водохранилище произошел резкий подъем уровня воды, лед пошел трещинами, в воду провалились несколько снегоходов.

По сообщению МЧС Татарстана, один снегоход затонул утром на Каме у села Атабаево, второй в это же время на Волге около населенного пункта Камское Устье. Людей, ехавших на снегоходах, удалось спасти. Около Атабаево позднее треснул лед, отрезав 40 рыбаков от берега. Всех эвакуировали суда на воздушной подушке.

МЧС считает, что резкий подъем воды в устье Камы не угрожает населенным пунктам, но выход и выезд на лед крайне опасен.