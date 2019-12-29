15 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
аэропорт салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Салехарда восстановил работу

Аэропорт Салехарда восстановил работу. Ранее появилась информация, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщается на странице ямальского дептранса ВКонтакте. 

Причиной закрытия воздушной гавани в дептрансе назвали метеоусловия. Отметим, что в Салехарде сейчас -8, пасмурно и довольно ветрено.

По данным он-лайн табло аэропорта, начались вылеты задержанных рейсов. С опозданием около пяти часов улетели самолеты в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург, задерживаются в столице Ямала вылеты на Тюмень, Новый Уренгой, Москву и Екатеринбург.

 

 

 

 

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Аэропорт Салехарда восстановил работу

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Теги: аэропорт салехард, задержка рейса



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