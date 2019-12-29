15 Октября 2020
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Политика
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

"Красная машинка". Российская хоккейная молодежка раскатала канадцев 6:0

Молодежный состав хоккейной сборной России сравнял со льдом стадиона Остравы команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года. Счет игры 6:0.

Шайбами в канадских воротах отметились Хованов (2), Дорофеев (11), Ртищев (14), Александров (23), Соколов (34), Денисенко (37).

Капитан канадцев Баррет Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна в честь победителей матча, из-за этого российские спортсмены не подали ему руки на послематчевом рукопожатии. За поведение лидера сборной позже извинилась федерация хоккея и сам виновник инцидента.

Ранее российская молодежка проиграла команде из Чехии 3:4, а уже сегодня встретится со сборной США.

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"Красная машинка". Российская хоккейная молодежка раскатала канадцев 6:0

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