"Красная машинка". Российская хоккейная молодежка раскатала канадцев 6:0
Молодежный состав хоккейной сборной России сравнял со льдом стадиона Остравы команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года. Счет игры 6:0.
Шайбами в канадских воротах отметились Хованов (2), Дорофеев (11), Ртищев (14), Александров (23), Соколов (34), Денисенко (37).
Капитан канадцев Баррет Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна в честь победителей матча, из-за этого российские спортсмены не подали ему руки на послематчевом рукопожатии. За поведение лидера сборной позже извинилась федерация хоккея и сам виновник инцидента.
Statement from Barrett Hayton and Hockey Canada. pic.twitter.com/ikgoAGbalW— Hockey Canada (@HockeyCanada) December 29, 2019
Ранее российская молодежка проиграла команде из Чехии 3:4, а уже сегодня встретится со сборной США.