Со старших сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян – Ангелины и Крестины. Ранее на этой неделе браслет, отслеживающий передвижения, сняли и с младшей сестры – Марии, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

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На сестер прекращено учетное дело, тем не менее, они не могут общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами.

Девушек обвиняют в убийстве отца. Дело стало резонансным после того, как выяснилось, что отец многие годы издевался над дочерьми. В защиту Хачатурян стали создавать петиции, на их сторону встали многие известные люди.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение.