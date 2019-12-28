В Прикамье в огне погибли мать и двое ее детей

В Верещагинском районе Прикамья в огне погибли мать и двое ее маленьких детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

О пожаре в деревне Сидорята спасателям стало известно в 11.28. Приехав на место, сотрудники МЧС застали горящим один из жилых домов. В 12.18 огонь локализован на площади в 72 "квадрата", к 12.46 ликвидировано открытое горение, сейчас продолжается тушение и разбор завалов.

В этом доме жила семья из четырех человек – мать и трое ее детей 2015-19 г.р. Точно известно о смерти женщины и двух ее детей.