14 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье в огне погибли мать и двое ее детей

В Верещагинском районе Прикамья в огне погибли мать и двое ее маленьких детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

О пожаре в деревне Сидорята спасателям стало известно в 11.28. Приехав на место, сотрудники МЧС застали горящим один из жилых домов. В 12.18 огонь локализован на площади в 72 "квадрата", к 12.46 ликвидировано открытое горение, сейчас продолжается тушение и разбор завалов.

В этом доме жила семья из четырех человек – мать и трое ее детей 2015-19 г.р. Точно известно о смерти женщины и двух ее детей.

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В Прикамье в огне погибли мать и двое ее детей

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Теги: деревня Сидорята, мать, дети, смерть, пожар



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