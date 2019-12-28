На Ямале открылся самый длинный зимник

Сегодня на Ямале открылся самый длинный по протяженности зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) для всех транспортных средств массой до 10 тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Это третий региональный зимник, открытый в декабре. Сейчас разрешено движение по зимникам Надым - Салехард и Коротчаево - Красноселькуп.

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале ведутся работы по установке границ проезжей части. Устройством трассы тяжелая техника займется сразу, как только позволит толщина льда.