14 Октября 2020
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Политика В России Крым
беспилотник США RQ-4A Global Hawk (2017) | Фото: Berforum.ru

Беспилотник США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова.

RQ-4B-40 Global Hawk, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, вылетел с базы НАТО на острове Сицилия.

Далее он провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, передает Regnum.

После этого беспилотник более трех часов совершал разведывательный полет вдоль российского побережья Черного моря.

Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма. В феврале самолет ВМС США около трех часов вел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. P-8A Poseidon подлетел на расстояние 125 км от Крымского моста.

В июне 2018 года патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты на Черном море.

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Беспилотник США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

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Теги: беспилотник сша, крым



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