14 Октября 2020
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Спорт В России
Сборная десятилетия РПЛ (2019) | Фото: twitter.com/premierliga

Халк, Вагнер Лав и Данни вошли в сборную десятилетия РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную десятилетия.

Напомним, что сборная была сформирована в результате голосования болельщиков, которые делились своими предпочтениями в официальном инстаграме РПЛ.

Так, на воротах оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В защите ещё два армейца — Сергей Игнашевич и Марио Фернандес. Кроме этого, на позиции центрального защитника присутствует игрок "Зенита" Бранислав Иванович, а левый защитник — футболист этих двух клубов Юрий Жирков.

В опорной зоне располагается Понтус Вермблум, под нападающими — Александр Головин, центральный форвард — Вагнер Лав, игравшие также за красно-синих.

Сборную разбавили футболисты, которые больше всего запомнились по выступлениям за "Зенит". Это, в первую очередь, нападающий Артём Дзюба, а также яркие легионеры — Данни и Халк.

Любопытно также, что сборная десятилетия сумела вписаться в действующий лимит легионеров в РПЛ — 6 иностранцев и 5 россиян.

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Халк, Вагнер Лав и Данни вошли в сборную десятилетия РПЛ

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Теги: Российская Премьер-лига, сборная десятилетия, Халк, Данни, Вагнер Лав, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Александр Головин



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