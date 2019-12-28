Халк, Вагнер Лав и Данни вошли в сборную десятилетия РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную десятилетия.

Напомним, что сборная была сформирована в результате голосования болельщиков, которые делились своими предпочтениями в официальном инстаграме РПЛ.

Так, на воротах оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В защите ещё два армейца — Сергей Игнашевич и Марио Фернандес. Кроме этого, на позиции центрального защитника присутствует игрок "Зенита" Бранислав Иванович, а левый защитник — футболист этих двух клубов Юрий Жирков.

В опорной зоне располагается Понтус Вермблум, под нападающими — Александр Головин, центральный форвард — Вагнер Лав, игравшие также за красно-синих.

Сборную разбавили футболисты, которые больше всего запомнились по выступлениям за "Зенит". Это, в первую очередь, нападающий Артём Дзюба, а также яркие легионеры — Данни и Халк.

⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



📲 В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

Любопытно также, что сборная десятилетия сумела вписаться в действующий лимит легионеров в РПЛ — 6 иностранцев и 5 россиян.