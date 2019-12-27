14 Октября 2020
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

В Воскресенске школьница скончалась после сдачи нормативов "ГТО" по плаванию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Московской области.

17-летняя девочка почувствовала себя плохо во время заплыва на дистанцию 50 метров. Она начала терять сознание, ее достали из воды спасатели и вызвали "скорую". Однако помочь ей не удалось - ребенок умер.

Следователи проводят доследственную проверку, назначено проведение судмедэкспертизы. По предварительным данным, девочка умерла от острой сердечной недостаточности.

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В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

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Теги: школьница, бассейн, ГТО



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