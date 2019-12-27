Королева Елизавета II тайно хочет остаться в Евросоюзе

В Великобритании каждый год буквально под микроскопом СМИ рассматривают обстановку, в которой королева Елизавета II зачитывает рождественское обращение к нации. Повсюду ищут знаки. Особе внимание уделяется фотографиям на столе монарха (каждый год они меняются) и ее украшениям. Многие полагают, что с помощью брошей 94-летняя Елизавета посылает тайные знаки и вообще троллит людей или какие-то идеи, которые ей не особо по нраву.

На этот раз "аналитики" обратили внимание на костюм королевы цвета индиго и сапфировую брошь овальной формы в обрамлении бриллиантов. Якобы, такое сочетание очень напоминает флаг Евросоюза (круг из звезд на голубом поле), что намекает на благосклонность королевы к Брюсселю, несмотря на горячее желание ее премьер-министра Бориса Джонсона как можно скорее выйти из ЕС.

Что касается фотографий, то на этот раз на столике Ее Величества не было снимка принца Гарри, любимого внука королевы. А ведь у него в этом году произошло знаменательное событие – родился первенец. Но Елизавета украсила стол только семейным снимком принца Уильяма – будущего наследника престола. А Гарри, по слухам, попал в опалу из-за поведения своей жены, голливудской актрисы Меган Маркл.