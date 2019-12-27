13 Октября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
Децл, Кирилл Толмацкий (2019) | Фото: geometria.ru

На могиле Децла произошел пожар

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл).

По их словам, возгорание произошло из-за поклонников, которые посетили могилу рэпера с поминальными свечами, от которых огонь перекинулся на пластиковые венки.

Представители кладбища отметили, что помогут родственникам восстановить могилу, сообщает телеканал "360".

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске, где выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Сообщалось, что у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына - свою версию она рассказала в эфире Первого канала. Она считает, что всему виной - нагрузки. Толмацкая также добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.

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На могиле Децла произошел пожар

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Теги: Децл, кладбище, пожар



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