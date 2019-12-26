Пелагея разводится с нападающим ХК ЦСКА Иваном Телегиным

После двух лет брака распался союз певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. У пары есть двухлетняя дочь Таисия.

На проблемы в отношениях намекнули страницы звездных супругов в соцсетях: они удалили совместные фотографии. А в telegram-каналах начали появляться фотографии Телегина с другой барышней.

Пелагея решила расставить все точки над i, написав пост в Instagram: "Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что "кто-то что-то видел" и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра".