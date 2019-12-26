12 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии

В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.

21 декабря Кудрявцев, находясь на выходном, вышел из дома в гражданской одежде, на улице на него напали двое неизвестных, передает "Интерфакс".

Мужчина дал отпор, нападавших уже задержала полиция.

В Росгвардии не связывают происшествие со служебными обязанностями Кудрявцева. Уточняется, что он получил ушиб мягких тканей лица.

Ранее в Ульяновске группа из более 10 человек напала на сотрудников Росгвардии. Росгвардейцы задержали молодого человека за совершение административного правонарушения.

В конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, они также пытались забрать у них табельное оружие.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены сделать предупредительные выстрелы. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

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В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии

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Теги: росгвардия, москва, александр кудрявцев



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