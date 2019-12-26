12 Октября 2020
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Происшествия В России За рубежом
ссора, ревность, женщина (2013) | Фото:lady.webnice.ru

СМИ сообщили о россиянине, убившем в доминиканском отеле свою жену

ЧП произошло в Доминикане: 55-летнего российского бизнесмена из Мурманской области подозревают в убийстве супруги. РЕН ТВ сообщает об этом со ссылкой на местное издание Bavaro Digital.

Тело 47-летней женщины с многочисленными синяками и ссадинами обнаружили в номере отеля.

Сам задержанный отрицает свою причастность к убийству. Россиянин утверждает, что на протяжении 36 часов он не замечал отсутствия своей спутницы и проводил все время в номере.

Сотрудники отеля рассказали, что бизнесмен не пускал горничную, которая собиралась провести уборку. Когда по коридору стал распространяться неприятный запах, в номер все же вошли.

Россиянин утверждает, что его жена скончалась от болезни сердца.

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СМИ сообщили о россиянине, убившем в доминиканском отеле свою жену

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Теги: россиянин, убийство, доминикана



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