СМИ сообщили о россиянине, убившем в доминиканском отеле свою жену

ЧП произошло в Доминикане: 55-летнего российского бизнесмена из Мурманской области подозревают в убийстве супруги. РЕН ТВ сообщает об этом со ссылкой на местное издание Bavaro Digital.

Тело 47-летней женщины с многочисленными синяками и ссадинами обнаружили в номере отеля.

Сам задержанный отрицает свою причастность к убийству. Россиянин утверждает, что на протяжении 36 часов он не замечал отсутствия своей спутницы и проводил все время в номере.

Сотрудники отеля рассказали, что бизнесмен не пускал горничную, которая собиралась провести уборку. Когда по коридору стал распространяться неприятный запах, в номер все же вошли.

Россиянин утверждает, что его жена скончалась от болезни сердца.