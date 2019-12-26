Д'Артаньяну – 70: Михаил Боярский отмечает юбилей

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский отмечает 26 декабря 70-летний юбилей. Первыми бессменного Д'Артаньяна всея Руси поздравили многочисленные родственники.

Например, сын Сергей, бизнесмен и депутат Госдумы, написал в Instagram: "Бате – 70! Так случилось, что он у меня знаменитый и талантливый. Но для меня это глубоко вторично, поверьте. В первую очередь он просто мой папа, мужчина, подражая которому формировались мои стержневые принципы, такие как отношение к семье, женщине, друзьям, долгу, стране, данному слову, ответственности, порядочности. До папы, мне, конечно, как до Луны пешком, но дорогу осилит идущий, и я буду стараться. Очень люблю тебя, папа, спасибо тебе за всё, пожалуйста, живи долго-долго и продолжай ярко светить маяком для всей нашей большой семьи!".

Кстати, в последнее время отношение Боярского-старшего к семье и женщине много обсуждается. Его часто критикуют за приверженность домостроевским принципам вроде "Вся прелесть в скромности, в обожании мужа. Втихаря люби себе и всё". Позицию отца "главное предназначение женщины — семья" поддерживает и Елизавета Боярская.

Сергей и Михаил Боярские

Присоединилась к поздравлениям и внучка Екатерина. "Самого лучшего дедушку на свете поздравляю с юбилеем! Крепкого здоровья тебе! Хочу, чтобы ты долгие годы был рядом, помогал мудрым советом и добрым словом", - написала девушка в соцсетях.

В фильмографии Боярского более 80 лент, самая известная из которых, конечно, "Три мушкетера", где он сыграл прославившую его роль Д'Артаньяна. А начиналась карьера Михаила в кино с таких фильмов как "Новогодние приключения Маши и Вити", "Старший сын", "Собака на сене". Также Боярский озвучивал мультфильмы, исполнял вокальные партии в кино и записывал сольные альбомы. У артиста полтора десятка ролей в Театре Ленсовета.

Одной из первых поздравила Боярского режиссер Светлана Дружинина, у которой в 2020 году должно выйти продолжение легендарных "Гардемаринов", которые она снимает с участием именинника (да, его персонаж шевалье де Брильи "воскрес"). "Сегодня 70 лет нашему любимому Мишечке Боярскому! Поздравляем!!! Любим!!! Спасибо за все: за нашу дружбу, за верность делу! Будем жить долго и счастливо!!! Виват!!!", - написала Дружинина в Instagram.

Боярский является общественным деятелем, например, он активно борется за права курильщиков. Иногда оказывается и в центре скандалов. Например, в 2019 году артист дерзко припарковался на встречной полосе движения, а потом отрицал, что был в этот момент в данном месте, хотя инцидент был зафиксирован на фото.