12 Октября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, Китай, США, торговая война (2018) | Фото: Накануне.RU

В Китае напомнили о том, что соглашение с США по торговле ещё не готово

Китай и США, похоже, близки к заключению торгового соглашения. Тем не менее, еще предстоит проделать большую работу по деталям этого документа на таком важном и деликатном этапе, когда Соединённые Штаты должны выполнить свои обязательства конкретными действиями и изменить свой враждебный подход к Китаю.
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Представитель МИД КНР Гэн Шуан рассказал лишь, что стороны поддерживают тесную связь по конкретным договорённостям. Также Главное таможенное управление Китая дало понять, что очередная партия американских товаров может быть освобождена от китайских пошлин.

Ранее власти КНР уже отменяли пошлины на сельскохозяйственную продукцию и химикаты 11 сентября и 19 декабря. Эти шаги, отмечает Global Times, стали частью давно объявленных усилий Пекина по расширению импорта, осуществляющегося не только из США.

Китайские эксперты отмечают, что пока подписать сделку больше стремятся именно американские власти, так например, президент США Дональд Трамп заявил, что договорённость достигнута и сейчас остаётся лишь подписать сделку.

Меж тем официальный Пекин заявляет, что работа по первому этапу торгового соглашения до сих пор продолжается.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн напомнил, что помимо таких ментов как выбор времени, места и формата подписания торговой сделки, официальные представители Китая и США по-прежнему продолжают юридическую проверку и работу над переводом проекта торгового соглашения.

Пока что китайская сторона не подтверждает заявления США о готовности Китая приобрести американской продукции на 200 млрд. долларов. Гао Фэн рассказал, что текст сделки будет опубликован лишь после её подписания.

При этом, несмотря на очевидную пользу торгового соглашения для двусторонних отношений и мировой экономики в целом, многие в Соединённых Штатах продолжают придерживаться враждебного подхода к Китаю.

В прошлом году в Пекине опубликовали "Белую книгу" – доклад по торговым разногласиям с Вашингтоном. Там отмечалось, что торговля между двумя странами носит взаимовыгодный характер, за неполные тридцать лет увеличившись в 233 раза. Кроме того, если Китай имеет положительное сальдо в торговле товарами, ситуация в торговле услугами прямо противоположная.

Кроме того, важным требованием Вашингтона являлась отмена Китаем господдержки собственных предприятий. Пока о достижении согласия по этому пункту ничего не известно.

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В Китае напомнили о том, что соглашение с США по торговле ещё не готово

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Теги: Китай, США, торговая война



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