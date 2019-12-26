Елена Малышева раскрыла лайфхаки по сохранению стройности на новогоднем застолье

Врач и телеведущая Елена Малышева дала советы всем, кто не хочет в предстоящие новогодние праздники набрать лишние килограммы. Набор правил стандартный: воздерживаться от алкоголя, не налегать на жирное. Также в эфире программы "Жить здорово!" Малышева раскрыла несколько лайфхаков, которые помогут удержаться от соблазнов праздничного стола.

Так, например, Малышева советует разбавлять алкоголь водой – и опьянение наступит позже, и калорий будет употреблено меньше. От жирного отказываться можно под предлогом, что эти блюда не по вкусу (только осторожно – чтобы не обидеть кулинаров). Площадь новогодней тарелки наполовину должен занимать салат (только не Оливье с майонезом, а что-то овощное, с заправкой из растительного масла или уксуса). Также Малышева посоветовала грызть лед и жевать жвачку - чтобы подавить чувство голода и не вызывать подозрения у других празднующих.