Телеведущую Екатерину Мцитуридзе уволили с поста главы "Роскино"

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост по решению совета директоров компании. Организация должна заниматься продвижением отечественных фильмов за рубежом. Судя по словам министра культуры России, работой журналистки были не очень довольны, хотя за старания ее поблагодарили. Мцитуридзе возглавляла организацию с 2011 года.

"Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Еще раз хочу поблагодарить руководство "Роскино", Екатерину Мцитуризде, за ту работу, которую она проделала за последние годы", - цитирует Мединского РИА Новости.