В Кургане Контрольно-счетная палата выявила серьезные нарушения в деятельности "Водного союза"

После проверки компании "Водный союз" специалистами Контрольно-счетной палаты были выявлены нарушения, которые переданы в правоохранительные органы Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Из самых явных нарушений - это договор аренды канализации и водопровода, владельцем которого является компания "Курганводоканал". Все имущество арендует как раз "Водный союз" - предприятие, которое принадлежит энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву - тем самым бизнесменам, которые установили и никак не хотят снижать высокие энерготарифы для бизнеса в Курганской области.

Руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников ранее сделал довольно странное заявление - он попросил городские власти рассмотреть возможность повышения тарифа на водоотведение сразу на 40%. Такого никто допустить не мог и тарифы в итоге наоборот снизили. Жители Кургана с 1 января 2020 года будут платить за горячую воду 142 руб. 22 коп., а за холодную - 123 руб. Также было решено, что тариф на водоотведение не будет повышен, как того требовал Овсянников - он останется на уровне этого года и в 2020 году составит 21 руб. 99 коп.

После таких странных заявлений "Водного союза" о повышении тарифа глава Кургана Андрей Потапов обратился к специалистам Контрольно-счетной палаты с просьбой провести полную проверку деятельности. Как сообщил Накануне.RU собственный источник в администрации города, у двух компаний - арендатора и арендодателя - "Водного союза" и "Курганводоканала" - один бухгалтер.

Уже семь лет плата за аренду сетей для "Водного союза" ни разу не индексировалась, а договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы. Также оказалось, как сообщил наш источник, что вложения компании в модернизацию и реконструкцию городских водных были минимальными. Согласно различным бумагам и заявкам на проведение модернизации, "Водный союз" должен был выделить с 2013 по 2018 год более 700 млн руб.

"Выявлено несоответствие в выполнении производственных программ в части несоблюдения объемов работ", - отметил источник.

В пресс-службе "Водного союза" Накануне.RU сообщили, что в компании воздерживаются от комментариев на этот счет.

Напомним, что при бывшем губернаторе Олеге Богомолове олигархи Биков и Бобров получили в Зауралье все ключевые активы (выработка и подача тепла и электроэнергии, снабжение водой, канализация - прим.) и фактически создали коммунальную монополию, которая обеспечивает хорошую прибыль. В дотационном регионе были установлены самые высокие тарифы на электроэнергию на Урале. Их обоснованность вызывала сомнения у других профучастников рынка, но власти каждый раз удовлетворяли все потребности энергетиков, несмотря на то, что сложившаяся ситуация вела к гибели предпринимательства в Зауралье.