12 Октября 2020
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Общество Пермский край
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

В Прикамье министра здравоохранения через суд обязали решить проблемы одной из больниц

В Прикамье подан иск к министру здравоохранения – в одной из больниц нашли нарушения, которые долго не устраняли, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры проверили "Еловскую центральную районную больницу" и выяснили, что в кабинетах врачей и отделений, а также фельдшерско-акушерских пунктах отсутствовало необходимое медицинское оборудование. Не было также химико-токсикологического анализатора для проведения исследований. Не работала система механической вытяжной вентиляции в помещении для временного хранения отходов классов "Б", "Г".

Главному врачу клиники и министру здравоохранения края были внесены представления, однако нарушения долго не устраняли, из-за чего в Осинский районный суд ушел иск. Он удовлетворен, у главврача и министра есть год для добровольного устранения нарушений.

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В Прикамье министра здравоохранения через суд обязали решить проблемы одной из больниц

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Теги: Еловская центральная районная больница, главный врач, министр здравоохранения Прикамья



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