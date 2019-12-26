В Прикамье министра здравоохранения через суд обязали решить проблемы одной из больниц

В Прикамье подан иск к министру здравоохранения – в одной из больниц нашли нарушения, которые долго не устраняли, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры проверили "Еловскую центральную районную больницу" и выяснили, что в кабинетах врачей и отделений, а также фельдшерско-акушерских пунктах отсутствовало необходимое медицинское оборудование. Не было также химико-токсикологического анализатора для проведения исследований. Не работала система механической вытяжной вентиляции в помещении для временного хранения отходов классов "Б", "Г".

Главному врачу клиники и министру здравоохранения края были внесены представления, однако нарушения долго не устраняли, из-за чего в Осинский районный суд ушел иск. Он удовлетворен, у главврача и министра есть год для добровольного устранения нарушений.