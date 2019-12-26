ДТП в Подмосковье: двое погибших

На 54 км Горьковского шоссе в Московской области произошла автоавария.

Там столкнулись пять автомобилей, которые двигались в попутном направлении — две грузовые фуры и три легковые машины.

В результате ДТП два человека погибли, еще один был травмирован.

Из-за аварии движение транспорта было затруднено, сообщает ТАСС.

Напомним, на днях на югорской трассе столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие.

На 271 км автодороги "Юг" столкнулись "Лада Гранта" и "Киа Спортедж". Водитель отечественного автомобиля умер на месте, два его пассажира, в том числе восьмилетний мальчик, а также водитель и два пассажира "Киа", один из которых – двухмесячный ребенок, получили травмы.