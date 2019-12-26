Достижения Зауралья при новой власти: от снижения тарифов до поддержки многодетных семей

Курганская область все чаще стала звучать в федеральной повестке как позитивный регион, в котором делается все для улучшения качества жизни людей. О том, что главные задачи на 2020 год в каждом субъекте Российской Федерации - это улучшение жизни граждан и борьба с бедностью, говорил и пару дней назад президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

Говорит постоянно об этом и новый губернатор Курганской области Вадим Шумков, с которым жители региона и связывают позитивные изменения в Зауралье. Он официально вступил в должность главы области в сентябре этого года.

Из явных достижений следует отметить несколько особо важных, которые реализовались в Курганской области. Например, ровно год назад по распоряжению Шумкова в Зауралье была полностью погашена задолженность за региональный материнский капитал в размере 200 млн руб. Средства спустя более чем два года ожидания получили 568 семей. Глава региона тогда отметил, что то, что власть обещает, необходимо всегда исполнять - это основное, на чем строится доверие.

Еще одно важное достижение - в регионе снижаются тарифы ресурсоснабжающих организаций. Жители Кургана с 1 января 2020 года будут меньше платить за горячую и холодную воду, об этом было сказано на совещании под председательством директора департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья Ирины Гагариной. Сообщается, что за горячую воду горожане теперь будут платить 142 руб. 22 коп., а за холодную - 123 руб. Также решено, что тариф на водоотведение не будет повышен, как того требовал руководитель компании "Водный союз" Владимир Овсянников. Тариф останется на уровне этого года и в 2020 году составит 21 руб. 99 коп.

Также по поручению Шумкова в конце 2018 года был введен мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для населения Курганской области на этот год. Благодаря этому тарифы на свет для населения остались на уровне декабря 2018 года. Тариф сохранится в таком размере до 1 июля 2020 года.

Что касается так называемой "мусорной реформы", то новый тариф на вывоз мусора для жителей Курганской области будет максимально низким и его будет достаточно для запуска всей схемы обращения с ТБО. С 1 января региональный оператор - компания "Чистый город" будет отвечать за весь путь бытового мусора от контейнера у дома до полигона. Как отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья Андрей Саркисов, на территориальной схеме обращения с отходами указаны текущие объекты размещения отходов и те, что планируется создать в рамках реформы.

"Переход на новую систему будет плавным, особенно для сельских территорий. С 1 января мы начнем работу в Кургане и в райцентрах. В течение праздников будем плотно работать с селами и деревнями, с местными главами, для определения мест установки контейнеров", - отметил Саркисов. Перевозить мусор будет компания "Экосистема" из Екатеринбурга.



Услуга по вывозу мусора перейдет из категории жилищных в коммунальные, плата будет рассчитываться не по квадратным метрам, а исходя из числа проживающих в квартире или доме. Тариф будет единым как для жителей сел и деревень, так и для городских обитателей.

"Должна снизиться плата за содержание жилья в квитанциях тех жителей, кто проживает в многоквартирных домах, за счет исключения суммы, которая взималась ранее за обращение с мусором", - добавил Саркисов.

Что касается развития села, то у губернатора Шумкова была идея о так называемом "фермерском займе" под 3%, которая в октябре этого года обсуждалась с руководством "Россельхозбанка". Сейчас такие заявки уже принимаются от бизнесменов. С декабря 2019 года ещё более широкую программу начало Инвестиционное агентство Курганской области. Оно запустило три вида займов одновременно - это "Мини-завод", "Мини-ферма" и "Мини-услуга" по ставкам от 3 до 5% максимум. На эти цели направлено 325 млн руб. Здесь Вадим Шумков считает, что такие проекты позволят дать региональной экономике новые рабочие места. Если говорить еще о льготных займах, то сейчас до 300 тыс. руб. под 3% годовых можно получить по новому займу "Свой дом" - только на строительство жилья.

В этом году по инициативе Вадима Шумкова разработана новая схема обеспечения граждан Курганской области древесиной для строительства жилья. Более 30 зауральцев, которые в результате ЧС потеряли крышу над головой, многодетные семьи, а также молодые семьи получили готовую продукцию из древесины в виде домокомплектов по льготной стоимости - 105 тыс. руб.

Земельные участки также предоставляются на льготных условиях. Есть закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений". По нему можно получить в аренду без проведения торгов земельный участок от 4 до 20 соток в границах населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Активно в Зауралье ведется и поддержка молодых и многодетных семей, а также учителей и врачей. Они могут получить компенсацию на оплату первого взноса по ипотеке через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию, и через нее же - в Кургане можно получить в льготную аренду участки под строительство дома с подведенной инфраструктурой. Если в течение пяти лет граждане построят на пустых участках дома, они получат право выкупить землю в собственность уже по сниженной цене.

Стоит отметить, что различные меры поддержки ощутимо повлияли на доверие людей - миграционная убыль населения снизилась за год на 62,7%, а прирост населения составил 3,7%. Курганская область также сегодня занимает лидирующую позицию среди регионов Урала по низкому уровню давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных ведомств. В так называемом "Сводном индексе Административного давления" Зауралье стоит на 28 месте. Челябинская область, например, на 32 месте, Свердловская - на 44, Тюменская - на 61.

Вадим Шумков постепенно решает и кадровые вопросы. Совсем недавно был объявлен набор во второй "Губернаторский резерв". Это правительственный конкурс, по итогам которого выбираются наиболее сильные кандидаты - они занимают различные руководящие посты в органах власти региона. По итогам первого конкурса 32 человека были включены в резерв управленческих кадров, трое избраны главами муниципальных образований, 30 назначены в региональные и муниципальные органы власти.

Не забыл Шумков и о студентах - сейчас около 6 тыс. малоимущих учащихся получают социальную стипендию. Эту меру поддержки студенты добивались более двух лет. О введении такой льготы губернатора попросили на его первой встрече со студентами Курганского государственного университета.

Еще один важный фактор развития экономики региона - это расширение сети и улучшение качества транспортной инфраструктуры. На строительство дорог в 2019 году было выделено в 3 раза больше средств, чем в 2018-м. В этом году отремонтировано около 350 км дорог. Всего планируется в течение ближайших пяти лет провести масштабный ремонт дорожной сети Кургана, Шадринска, а также сделать 2534 км дорог муниципального и регионального значения.



Социальная сфера Зауралья с этого года также переживает свою "эпоху возрождения" - в 2019 и 2020 году в регионе появятся 16 новых детских садов, три новых школы. После своих визитов в центральные районные больницы Шумков и команда смогли выявить, что 238 млн руб. были избыточными тратами на содержание медицинских учреждений. Эти деньги сэкономили и пустили на ремонт больниц и повышение зарплат медиков. В 2019 году ремонты начались абсолютно во всех районных больницах Курганской области.

Что касается работы управляющих компаний, то она взята главой региона на особый жесткий контроль. По мнению Шумкова, на улицах городов и сел Курганской области должно быть чисто и уютно. Для этого он лично каждую неделю проводит объезды дворов и улиц Кургана, чтобы убедиться в эффективности или неэффективности работы коммунальщиков. В таких поездках принимают участие и журналисты Кургана - они фиксируют выявленные несанкционированные свалки и другие нарушения.

Еще одно важное решение губернатора Шумкова - выплатить единовременно по 10 тыс. руб. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам. Это выплата приурочена к Новому 2020 году. На эти цели будет потрачено более 25 млн руб. Такую же сумму получат заслуженные и молодые учителя в Курганской области - им дадут по 15 и 10 тыс. руб. соответственно.

Это лишь малая часть тех задач, которые ставит перед собой и своими подчиненными губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"На следующий год у нас еще более масштабные планы по всем направлениям. Они потребуют еще больше сил и энергии. Результаты этого года показали, что ресурсы у нас есть, нас поддерживает федеральный центр и наши ближайшие соседи. Просто не будет, но, как говорится - дорогу осилит идущий", - отметил в одном из недавних интервью Вадим Шумков.