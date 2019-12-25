Путин провел перестановки в силовых ведомствах: своих должностей лишились сразу пять генералов

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовых ведомствах, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В отставку были отправлены замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, полковник юстиции, первый заместитель руководителя СКр по Свердловской области Михаил Бусылко. Напомним, ранее против Михаила Бусылко возбудили уголовное дело о получении взятки. Сейчас высокопоставленный следователь находится под домашним арестом.

Кроме того, должностей лишились полковник внутренней службы, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майор юстиции Сергей Рябов, начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков.

Помимо отставок, глава государства произвел и ряд назначений. В частности, генерал-майор полиции Леонид Коломийца стал начальником управления МВД по Тюменской области, в Архангельской области ведомство возглавил генерал-майор полиции Александр Прядко. Начальником Специального управления МЧС стал генерал-майор внутренней службы замначальника ГУ пожарной охраны Владимир Дежкин, руководителем СКР по Хабаровскому краю стал Константин Столбин, первым заместителем главы ГУ СКР по Крыму - Владимир Терентьев.

Также президент назначил руководителей надзорных ведомств в пяти регионах.