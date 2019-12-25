11 Октября 2020
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салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" получили с завода Airbus в Гамбурге свой третий A320neo

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила третий Airbus A320neo с завода в Гамбурге. Это четвертый борт перевозчика семейства neo, он получил номер VP-BRY.
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Салон нового самолета имеет двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение восемь пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Самолет стал 47-м по счету в авиапарке "Уральских авиалиний". Лайнер будет эксплуатироваться на внутренних и международных маршрутах по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation Lease Finance. В январе 2020 года авиакомпания получит еще один новый самолет Airbus A321neo.

Уральские авиалинии Airbus A320neo|Фото: пресс-служба Уральских авиалиний

Свой первый рейс новый борт выполнил 25 декабря 2019 года по маршруту U6-262 Москва (Домодедово) – Екатеринбург. Семьдесят семь пассажиров рейса оценили новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов, улучшенную звукоизоляцию, вместительные багажные полки и модернизированные панели над пассажирскими креслами.

Neo - это дальнемагистральные самолеты с расходом топлива на 20% ниже по сравнению с предыдущими поколениями семейства. Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и другие самолеты типа neo, которые уже есть в парке авиакомпании.

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"Уральские авиалинии" получили с завода Airbus в Гамбурге свой третий A320neo

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Теги: Уральские авиалинии, Airbus A320neo, парк самолетов



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