11 Октября 2020
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Половина школьников устанавливает в соцсетях настройки приватности - Роскомнадзор

Роскомнадзор поделился результатами масштабного исследования среди российских школьников. Тестирование проводилось в октябре-ноябре 2019 года с участием более 5,4 млн школьников в возрасте от 9 до 17 лет.

Надзорное ведомство сделало такой вывод: "В среде детей и подростков растет понимание необходимости бережного отношения к своим персональным данным, в том числе при пользовании интернетом".

"Четкое понимание понятия "персональные данные" сформулировано у 83% учащихся школ, принявших участие в мероприятии, против 43% по результатам аналогичного тестирования, проведенного в конце 2018 года. Исследование этого года показало, что только треть школьников готова делиться своей личной информацией в социальных сетях, половина устанавливает настройки приватности для своей страницы", - сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Также из результатов теста стало известно, что 78% респондентов знают о наличии у Роскомнадзора полномочий в сфере защиты прав субъектов персональных данных, а около 15% несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет уже обращались в Роскомнадзор за защитой своих прав.

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Половина школьников устанавливает в соцсетях настройки приватности - Роскомнадзор

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Теги: соцсети, настройки приватности, роскомнадзор, персональные данные



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