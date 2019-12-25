Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" пытаются признать банкротом

Компания "Техма-Агромаш" требует признать банкротом ПРМЗ "Ремпутьмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, сумма исковых требований превышает 4 млн руб. Дата рассмотрения пока не назначена.

"Ремпутьмаш", напомним, в прошлом году закрыл производственную площадку в центре Перми, на заводе им. Шпагина, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники.

Ранее контрагенты "Ремпутьмаш" массово обращались в суды для взыскания долгов с предприятия. Суммы исковых требований варьируются от 1,5 до 4 млн руб.