11 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Ремпутьмаш, завод им. Шпагина (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" пытаются признать банкротом

Компания "Техма-Агромаш" требует признать банкротом ПРМЗ "Ремпутьмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, сумма исковых требований превышает 4 млн руб. Дата рассмотрения пока не назначена.

"Ремпутьмаш", напомним, в прошлом году закрыл производственную площадку в центре Перми, на заводе им. Шпагина, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники.

Ранее контрагенты "Ремпутьмаш" массово обращались в суды для взыскания долгов с предприятия. Суммы исковых требований варьируются от 1,5 до 4 млн руб.

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Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" пытаются признать банкротом

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Теги: Пермский мотовозоремонтный завод, Ремпутьмаш, банкротство, иск, Техма-Агромаш



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Ранее 28.01.2020 10:35 Мск Арбитраж Прикамья оставил без движения иск о банкротстве "Ремпутьмаша"

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