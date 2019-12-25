Новогодний подарок. «Уралкалий» индексирует зарплату сотрудникам

Перед самым Новым годом сотрудники предприятий группы "Уралкалий" получили приятный подарок, передает корреспондент Накануне.RU. Заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» по решению Совета директоров компании будет проиндексирована на 3%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", индексация распространяется на начисление заработной платы с 1 декабря 2019 года. Основными критериями для проведения индексации являются официально установленный индекс потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, анализ рынка и производительность труда. Повышение заработной платы принято в полном соответствии с Коллективным договором компании.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», сообщила Накануне.RU, что индексация коснется более , чем 20 000 сотрудников.

"Индексация заработной платы – важная часть социальной политики «Уралкалия» как одного из самых привлекательных работодателей региона. Индексация производится на основании Коллективного договора Компании, который является одним из лучших в отрасли, и предоставляет сотрудникам такие дополнительные социальные гарантии как компенсация за питание, бесплатная доставка до отдаленных рабочих мест, санаторно-курортное лечение, дополнительное медобслуживание, улучшение жилищных условий, а также организация спортивных мероприятий и детского отдыха", - подчеркнула Ирина Константинова.