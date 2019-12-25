"Челябинск - это агломерация". Текслер пообещал Челябинску новую транспортную схему с межмуниципальными маршрутами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей предновогодней прямой линии коснулся темы обновления парка городского общественного транспорта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тема горячая. В большинстве муниципалитетов есть проблемы с общественным транспортом. У нас устаревший парк. В Челябинске проблема серьезная. Транспорт много лет не обновлялся. В этом году приобрели 66 автобусов на газомоторном топливе", - напомнил глава региона.

Он подчеркнул, что Челябинск - это агломерация, поэтому введение межмуниципальной транспортной системы оправдано. "Задача стоит, чтобы было единое транспортное пространство. В настоящий момент проводим работу по формированию новой маршрутной сети и будем в следующем году это внедрять", - рассказал губернатор.

Текслер отметил, что регион рассчитывает на получение федерального финансирования. "Это более 4 млрд на обновление автобусов, 2 млрд на трамваи и инфраструктуру. Плюс мы будем софинансировать", - поделился расчетами губернатор.

Глава области высказал мнение, что троллейбусы на сегодня актуальный вид транспорта. "Я уверен, что мы сможем троллейбусы сохранить и обновить маршрутную сеть. Мы пытаемся вписать в маршрутную сеть и развитие метрополитена", - сказал он.