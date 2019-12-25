11 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
Чемпионат мира-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Стадион "Екатеринбург-Арена" официально отошел Свердловской области

Процедура передачи стадиона "Екатеринбург-Арена" на баланс Свердловской области официально завершена.

Как сообщили Накануне.RU в МУГИСО, специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области "Екатеринбург-Арена". В собственность региона принято 24 объекта недвижимого имущества, включая здание стадиона, а также здания и сооружения, входящие в его имущественный комплекс.

Предусмотрена также безвозмездная передача объектов движимого имущества, относящихся к временной инфраструктуре "Екатеринбург-Арены" из собственности автономной некоммерческой организации "Арена-2018" в собственность субъектов РФ. В рамках данной работы между АНО и министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области заключено 10 договоров пожертвования имущества.

ЧМ-2018, Екатеринбург-Арена, Египет - Уругвай(2018)|Фото: Накануне.RU

Как уточнили в ведомстве, принятые в областную собственность оборудование и материалы закреплены на праве оперативного управления за учреждениями региона, либо переданы в собственность муниципальных образований Среднего Урала.

Напомним, в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче области "Екатеринбург-Арены". Это должно было быть сделано до 1 января 2020 года.

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Стадион "Екатеринбург-Арена" официально отошел Свердловской области

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Теги: стадион, Екатеринбург-Арена, область, МУГИСО



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Ранее 11.02.2020 14:41 Мск Стадион "Екатеринбург-Арена" ждет проверка Счетной палаты России

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Ранее 17.10.2019 07:53 Мск Стадион "Екатеринбург-Арена" передается в собственность Свердловской области

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