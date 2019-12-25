11 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Глава Росприроднадзора приедет на Ямал в начале следующего года

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планирует посетить Салехард в начале 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Конкретной даты Радионова не назвала, отметив, что четких дат нет поскольку "графики плавают от наличия совещаний у руководства". Однако, по ее словам, ориентировочно, визит запланирован на конец января - начало февраля.

Напомним, ранее Светлана Радионова раскритиковала Югру и Ямал за экологические проблемы.

Говоря в интервью "Известиям" о том, в каких регионах России за год зарегистрировано больше всего экологических преступлений, она сообщила, что "нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например, ХМАО, ЯНАО".

Также она прокомментировала смену руководства управлений Росприроднадзора в уральских автономиях. Три управления – по Тюменской области, Югре и Ямалу – объединили в одно, Северо-Уральское. Начальником стал выходец с юга страны, потому что местные кадры работали непрофессионально.

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Глава Росприроднадзора приедет на Ямал в начале следующего года

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Теги: Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, визит в Салехард



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Развитие сюжета:

Ранее 17.02.2020 08:34 Мск "Не умеют работать подчиненные - буду я": глава Росприроднадзора приедет с ревизией в Югру и на Ямал

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