Глава Росприроднадзора приедет на Ямал в начале следующего года

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планирует посетить Салехард в начале 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Конкретной даты Радионова не назвала, отметив, что четких дат нет поскольку "графики плавают от наличия совещаний у руководства". Однако, по ее словам, ориентировочно, визит запланирован на конец января - начало февраля.

Напомним, ранее Светлана Радионова раскритиковала Югру и Ямал за экологические проблемы.

Говоря в интервью "Известиям" о том, в каких регионах России за год зарегистрировано больше всего экологических преступлений, она сообщила, что "нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например, ХМАО, ЯНАО".

Также она прокомментировала смену руководства управлений Росприроднадзора в уральских автономиях. Три управления – по Тюменской области, Югре и Ямалу – объединили в одно, Северо-Уральское. Начальником стал выходец с юга страны, потому что местные кадры работали непрофессионально.