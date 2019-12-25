Данные опроса: "Коммунисты России" могут стать пятой парламентской партией

К четырем партиям, представленным в Госдуме, по итогам следующих выборов может добавиться пятая – "Коммунисты России", следует из данных "Левада-центра".

Согласно опросу, "в ближайшее воскресенье" за "Единую Россию" были бы готовы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, а за "Коммунистов России" и "Справедливую Россию" – по 3%. Но если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то две последние партии тоже преодолевают 5%-ный барьер, наряду с "Единой Россией" (47%), КПРФ (14%) и ЛДПР (13%).

У "Коммунистов России" огромный потенциал для роста, не согласен их лидер Максим Сурайкин: "Мы в статусе партии уже семь лет, за эти годы участвовали в 2000 избирательных кампаний разного уровня, есть шесть фракций в субъектах", сообщают "Ведомости".

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова высказывалась за смягчение муниципального фильтра на губернаторских выборах. Коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивают на отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий.

В настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов в регионе.