Газпром и Роснефть не попали в программу приватизации ближайших лет

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/plumbers/bidet/price/, смотреть тут.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/roadhelp/minor/grm/ford/road/focus/, лучшие цены.
Стоимость демонтажа старой стяжки на http://remont.youdo.com/facing/floor/screed/dismantling/price/other/old/.



Экономика В России Москва
приватизация, продажа компаний, продажа заводов (2016) | Фото:rusinform.ru

Газпром и Роснефть не попали в программу приватизации ближайших лет

В программу приватизации на 2020-22 годы, утвержденную Правительством России, не вошли гиганты "Газпром" и "Роснефть". Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, крупных активов в программе следующих двух лет нет вообще, хотя глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок кабмина выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов.

"Такие компании, как "Газпром", "Роснефть", они не рассматривались в наших предложениях, в наших вариантах, поскольку мы здесь не планируем сильных глобальных изменений участия", - сказал Силуанов.

 

По его словам, правительство выделило три направления для приватизации: первое - снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, где она сейчас составляет, например, 60% или 52%; второе - снижение доли государства в компаниях со 100%-ным участием, например в "Транснефти" или РЖД, где это будет дело не одного года, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, говорим о необходимости участия в управлении компаниями частных акционеров, повышения корпоративной культуры без потери контроля за реализацией политики тех или иных компаний... И мы договорились о том, что такие предложения стратегически должны быть подготовлены. Потому что это серьезное решение для этих компаний. Потому что за год, за два, возможно, это не реалистично сделать", - отметил Силуанов.

И третий блок в работе по приватизации - компании, из которых государство может безболезненно выйти и получить деньги в качестве источника для финансирования дефицита бюджета, добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Газпром и Роснефть не попали в программу приватизации ближайших лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газпром, роснефть, приватизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети