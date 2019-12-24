Газпром и Роснефть не попали в программу приватизации ближайших лет

В программу приватизации на 2020-22 годы, утвержденную Правительством России, не вошли гиганты "Газпром" и "Роснефть". Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, крупных активов в программе следующих двух лет нет вообще, хотя глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок кабмина выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов.

"Такие компании, как "Газпром", "Роснефть", они не рассматривались в наших предложениях, в наших вариантах, поскольку мы здесь не планируем сильных глобальных изменений участия", - сказал Силуанов.

По его словам, правительство выделило три направления для приватизации: первое - снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях, где она сейчас составляет, например, 60% или 52%; второе - снижение доли государства в компаниях со 100%-ным участием, например в "Транснефти" или РЖД, где это будет дело не одного года, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, говорим о необходимости участия в управлении компаниями частных акционеров, повышения корпоративной культуры без потери контроля за реализацией политики тех или иных компаний... И мы договорились о том, что такие предложения стратегически должны быть подготовлены. Потому что это серьезное решение для этих компаний. Потому что за год, за два, возможно, это не реалистично сделать", - отметил Силуанов.

И третий блок в работе по приватизации - компании, из которых государство может безболезненно выйти и получить деньги в качестве источника для финансирования дефицита бюджета, добавил он.