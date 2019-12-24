10 Октября 2020
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Политика За рубежом Украина
ливия, гражданская война, оружие, военный хаос (2019) | Фото:archive.nytimes.com

Доказана причастность Украины к незаконным поставкам оружия террористам ПНС Ливии

ФАН вскрыло факт участия Украины в незаконных поставках оружия и военной техники террористам Правительства национального согласия Ливии. Доказательством тому стали зафиксированные и задокументированные факты нескольких переправок с помощью воздушного транспорта.

Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование касательно военной поддержи Турцией ПНС Файеза Сарраджа. В нем указано, что в период с 27 мая по 21 июля в Мисурату по воздуху было переброшено вооружение из Анкары и Стамбула. Примечательно, что в качестве операторов незаконной поставки выступили украинские компании. Это ООО SkyAviatars и ЧАО «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс». Украинские самолеты Ан-12БП и Ан-12БК совершили 10 рейсов из Стамбула в Мисурату, доставив компоненты беспилотников и другие части БПЛА общей массой 53,6 тонн.

беспилотник(2019)|Фото: Кронштадт

Со слов военного эксперта Дмитрия Литовкина, причастность Украины в незаконной поставке оружия для ПНС Ливии доказана и тем, что Ливийская национальная армия в конце августа 2019 года уничтожила один украинский Ил-76ТД SkyAviatrans, перевозивший третью партию беспилотных летательных аппаратов.

Эксперт акцентирует внимание на том, что Украина по праву признана одним из главных в мире контрабандистов, поставляющих оружие в зоны военных действий. Это связано с наличием арсеналов Прикарпатского ВО и группировки войск, находившихся в Восточной Европе и доставшихся Киеву после распада СССР.

Литовкин убежден, что до сих пор во всем мире стреляют из советского оружия, которого у Украины было в избытке. С тех самых пор Киев продает его любым покупателям, чем нарушает всевозможные обязательства. Причем, все оружие является советским, так как в стране не налажено собственное его производство.

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Доказана причастность Украины к незаконным поставкам оружия террористам ПНС Ливии

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Теги: пнс ливии, поставки оружия, воздушный транспорт, украинские компании, дмитрий литовкин, фан



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