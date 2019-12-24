Югорские точки роста. Как IT-образование становится доступным сельскому школьнику

Для того чтобы у детей был широкий выбор образовательных возможностей и перспектив – независимо от места жительства — в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создают «Точки роста» — центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах.

«Точки роста» создают для:

обучения цифровым компетенциям и воспитания школьников с помощью новых методов и образовательных технологий;

совершенствования методов обучения по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Благодаря созданию центров сельский ребенок сможет проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться с достижениями современной науки и техники, получить доступ к множеству образовательных траекторий, которые дополнят и обогатят основной «багаж знаний», получаемый в школе.



На обновлённых уроках ОБЖ, технологии и информатики дети узнают, что такое «Big data», виртуальная и дополненная реальности, осваивают робототехнику, правила безопасного использования интернета и аддитивные технологии, учатся печатать на 3D-принтере и управлять квадрокоптерами.



После занятий дети смогут заниматься в кружках и секциях, играть в шахматы, готовиться к соревнованиям, общаться и создавать совместные проекты в залах-коворкингах.



Как следствие, у детей сформируется база IT-компетенций будущего, востребованных в условиях цифровой экономики.

Сеть «точек» активно формируется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В регионе создаётся 81 центр (41 в 2020 году и 40 в 2021 году) в 15 населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Ученики открывшихся центров изучают школьные предметы по обновлённым программам, ведут проектно-исследовательскую деятельность, осваивают необходимые в современном мире «гибкие» навыки.

Наименование муниципального образования Количество центров Охвачено учеников Ханты-Мансийский район 11 1152 Сургутский район 8 4834 Нижневартовский район 8 2859 Берёзовский район 8 2290 Кондинский район 7 1583 Нефтеюганский район 7 4107 Октябрьский район 7 1856 Советский район 5 3376 Белоярский район 5 3006 г. Лангепас 3 2672 г. Радужный 3 2466 г. Урай 3 2850 г. Пыть-Ях 3 3053 г. Югорск 2 1849 г. Покачи 1 856

В каждой школе-участнике проекта «Точка роста» есть две функциональные зоны





Через точки доступа школьники смогут учиться с помощью электронных ресурсов на платформах ведущих российских производителей контента ( Учи.ру, «Мобильная электронная школа», «Открытая школа», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», «Алгоритмика», «Кодвардс»). Таким образом, «Точки роста» будут выполнять функции центров IT-компетенций.

Что смогут дети малых городов и сёл ХМАО – Югры после запуска «Точек роста»

На уроках:

учиться информатике, обж и технологии по обновлённым школьным программам

Вне уроков:

получать дополнительное образование по востребованным направлениям, использовать ресурсы нескольких школ для обучения, посещать кружки и секции во время каникул, участвовать в проектной деятельности, общественных движениях и других активностях

В каждом центре будут работать не менее четырёх педагогов. Для проекта учителя проходят повышение квалификации по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» в технопарках «Кванториум». Слушатели курсов осваивают программирование, основы виртуальной реальности, 3D-моделирование, учатся креативно мыслить и руководить проектной деятельностью школьников.

На 31 мая 2019 года в ХМАО прошли повышение квалификации:

– учителя технологии (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)

– учителя информатики (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)

– учителя основ безопасности жизнедеятельности (77% в городских и сельских поселениях, 83% в малых городах).

Источники:



1. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп



2. Данные сайта Министерства просвещения Российской Федерации



3. Открытые источники

Источник : МИА «Россия сегодня» 2019 г.