Югорские точки роста. Как IT-образование становится доступным сельскому школьнику
Для того чтобы у детей был широкий выбор образовательных возможностей и перспектив – независимо от места жительства — в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создают «Точки роста» — центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах.
«Точки роста» создают для:
- обучения цифровым компетенциям и воспитания школьников с помощью новых методов и образовательных технологий;
- совершенствования методов обучения по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Благодаря созданию центров сельский ребенок сможет проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться с достижениями современной науки и техники, получить доступ к множеству образовательных траекторий, которые дополнят и обогатят основной «багаж знаний», получаемый в школе.
На обновлённых уроках ОБЖ, технологии и информатики дети узнают, что такое «Big data», виртуальная и дополненная реальности, осваивают робототехнику, правила безопасного использования интернета и аддитивные технологии, учатся печатать на 3D-принтере и управлять квадрокоптерами.
После занятий дети смогут заниматься в кружках и секциях, играть в шахматы, готовиться к соревнованиям, общаться и создавать совместные проекты в залах-коворкингах.
Как следствие, у детей сформируется база IT-компетенций будущего, востребованных в условиях цифровой экономики.
Сеть «точек» активно формируется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В регионе создаётся 81 центр (41 в 2020 году и 40 в 2021 году) в 15 населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Ученики открывшихся центров изучают школьные предметы по обновлённым программам, ведут проектно-исследовательскую деятельность, осваивают необходимые в современном мире «гибкие» навыки.
|Наименование муниципального образования
|Количество центров
|Охвачено учеников
|Ханты-Мансийский район
|11
|1152
|Сургутский район
|8
|4834
|Нижневартовский район
|8
|2859
|Берёзовский район
|8
|2290
|Кондинский район
|7
|1583
|Нефтеюганский район
|7
|4107
|Октябрьский район
|7
|1856
|Советский район
|5
|3376
|Белоярский район
|5
|3006
|г. Лангепас
|3
|2672
|г. Радужный
|3
|2466
|г. Урай
|3
|2850
|г. Пыть-Ях
|3
|3053
|г. Югорск
|2
|1849
|г. Покачи
|1
|856
В каждой школе-участнике проекта «Точка роста» есть две функциональные зоны
Через точки доступа школьники смогут учиться с помощью электронных ресурсов на платформах ведущих российских производителей контента ( Учи.ру, «Мобильная электронная школа», «Открытая школа», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», «Алгоритмика», «Кодвардс»). Таким образом, «Точки роста» будут выполнять функции центров IT-компетенций.
Что смогут дети малых городов и сёл ХМАО – Югры после запуска «Точек роста»
На уроках:
учиться информатике, обж и технологии по обновлённым школьным программам
Вне уроков:
получать дополнительное образование по востребованным направлениям, использовать ресурсы нескольких школ для обучения, посещать кружки и секции во время каникул, участвовать в проектной деятельности, общественных движениях и других активностях
В каждом центре будут работать не менее четырёх педагогов. Для проекта учителя проходят повышение квалификации по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» в технопарках «Кванториум». Слушатели курсов осваивают программирование, основы виртуальной реальности, 3D-моделирование, учатся креативно мыслить и руководить проектной деятельностью школьников.
На 31 мая 2019 года в ХМАО прошли повышение квалификации:
– учителя технологии (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)
– учителя информатики (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)
– учителя основ безопасности жизнедеятельности (77% в городских и сельских поселениях, 83% в малых городах).
Источники:
1. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп
2. Данные сайта Министерства просвещения Российской Федерации
3. Открытые источники
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Источник : МИА «Россия сегодня» 2019 г.