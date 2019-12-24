Югорские точки роста. Как IT-образование становится доступным сельскому школьнику

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Мастера ремонтники: http://remont.youdo.com/facing/erection/plastic/other/cost/, подробнее по ссылке.
Перетяжка мебели на дому: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/country/geo/armavir/, посмотреть.



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: РИА Новости

Югорские точки роста. Как IT-образование становится доступным сельскому школьнику

Для того чтобы у детей был широкий выбор образовательных возможностей и перспектив – независимо от места жительства — в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создают «Точки роста» — центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах.

(2019)|Фото: РИА Новости

«Точки роста» создают для:

  • обучения цифровым компетенциям и воспитания школьников с помощью новых методов и образовательных технологий;
  • совершенствования методов обучения по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

(2019)|Фото: РИА Новости

(2019)|Фото: РИА Новости

Благодаря созданию центров сельский ребенок сможет проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться с достижениями современной науки и техники, получить доступ к множеству образовательных траекторий, которые дополнят и обогатят основной «багаж знаний», получаемый в школе.

На обновлённых уроках ОБЖ, технологии и информатики дети узнают, что такое «Big data», виртуальная и дополненная реальности, осваивают робототехнику, правила безопасного использования интернета и аддитивные технологии, учатся печатать на 3D-принтере и управлять квадрокоптерами.

После занятий дети смогут заниматься в кружках и секциях, играть в шахматы, готовиться к соревнованиям, общаться и создавать совместные проекты в залах-коворкингах.

Как следствие, у детей сформируется база IT-компетенций будущего, востребованных в условиях цифровой экономики.

(2019)|Фото: РИА Новости

Сеть «точек» активно формируется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В регионе создаётся 81 центр (41 в 2020 году и 40 в 2021 году) в 15 населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Ученики открывшихся центров изучают школьные предметы по обновлённым программам, ведут проектно-исследовательскую деятельность, осваивают необходимые в современном мире «гибкие» навыки.

(2019)|Фото: РИА Новости

(2019)|Фото: РИА Новости

Наименование муниципального образования Количество центров Охвачено учеников
Ханты-Мансийский район 11 1152
Сургутский район 8 4834
Нижневартовский район 8 2859
Берёзовский район 8 2290
Кондинский район 7 1583
Нефтеюганский район 7 4107
Октябрьский район 7 1856
Советский район 5 3376
Белоярский район 5 3006
г. Лангепас 3 2672
г. Радужный 3 2466
г. Урай 3 2850
г. Пыть-Ях 3 3053
г. Югорск 2 1849
г. Покачи 1 856

(2019)|Фото: РИА Новости

В каждой школе-участнике проекта «Точка роста» есть две функциональные зоны

(2019)|Фото: РИА Новости
(2019)|Фото: РИА Новости

Через точки доступа школьники смогут учиться с помощью электронных ресурсов на платформах ведущих российских производителей контента ( Учи.ру, «Мобильная электронная школа», «Открытая школа», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», «Алгоритмика», «Кодвардс»). Таким образом, «Точки роста» будут выполнять функции центров IT-компетенций.

Что смогут дети малых городов и сёл ХМАО – Югры после запуска «Точек роста»

(2019)|Фото: РИА Новости

На уроках:
учиться информатике, обж и технологии по обновлённым школьным программам

Вне уроков:
получать дополнительное образование по востребованным направлениям, использовать ресурсы нескольких школ для обучения, посещать кружки и секции во время каникул, участвовать в проектной деятельности, общественных движениях и других активностях

В каждом центре будут работать не менее четырёх педагогов. Для проекта учителя проходят повышение квалификации по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» в технопарках «Кванториум». Слушатели курсов осваивают программирование, основы виртуальной реальности, 3D-моделирование, учатся креативно мыслить и руководить проектной деятельностью школьников.

На 31 мая 2019 года в ХМАО прошли повышение квалификации:
– учителя технологии (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)
– учителя информатики (66% в городских и сельских поселениях, 72% в малых городах)
– учителя основ безопасности жизнедеятельности (77% в городских и сельских поселениях, 83% в малых городах).

(2019)|Фото: РИА Новости

Источники:

1. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп

2. Данные сайта Министерства просвещения Российской Федерации

3. Открытые источники

(2019)|Фото: РИА Новости

(2019)|Фото: РИА Новости

Источник : МИА «Россия сегодня» 2019 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Югорские точки роста. Как IT-образование становится доступным сельскому школьнику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нацпроект бразование, IT-образование, точки роста, югорские школьники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети