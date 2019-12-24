10 Октября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Ольга Бузова (2019) | Фото:Instagram.com/buzova86

Агент Бузовой прокомментировал слух о долгах звезды за коммуналку: "Невозможно такое"

Представитель Ольги Бузовой опроверг информацию о том, что суд хочет взыскать с телеведущей и певицы долги за коммуналку.

"Нет, это неправда. Невозможно такое. Когда суд, приходит извещение какое-то, да? У нас ничего нет", - цитирует агента Бузовой Пятый канал.

Ранее СМИ сообщили об исполнительном производстве в отношении Бузовой, обнаруженном на сайте ФССП. Якобы, одна задолжала за коммунальные услуги в квартире в Санкт-Петербурге 10 тыс. руб. Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе, отмечает РИА Новости.

Бузова уже давно живет в Москве и недавно похвасталась покупкой роскошной квартиры в центре столицы, в которой, впрочем, еще нужно сделать ремонт. До этого звезда жила в съемной квартире, куда переехала сразу после расставания с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Супруги строили вместе дом в Подмосковье, в котором футболист теперь живет со своей третьей женой Анастасией Костенко. В Петербурге же остались родители Бузовой, которая приехала из северной столицы покорять "Дом-2" уже более 10 лет назад.

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Агент Бузовой прокомментировал слух о долгах звезды за коммуналку: "Невозможно такое"

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Теги: ольга бузова, коммунальные услуги, долги, санкт-петербург



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