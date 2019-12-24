Lada XRAY, искусственные комнатные растения, pH-метр: названы самые популярные запросы россиян на AliExpress

Стало известно, какие товары чаще всего искали россияне на платформе AliExpress. Это Lada XRAY, искусственные комнатные растения, pH-метр, платья и сумки, товары для рыбалки, гаджеты для автомобилей и смартфонов. Таковы данные исследования "AliExpress Россия", на которые ссылается ТАСС.

"По итогам поисковых запросов за год наиболее активными стали следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург", - говорится в сообщении онлайн-площадки. При этом, если в Москве чаще всего заходили на площадку "любители гаджетов", которые искали на платформе технику, предметы для дизайна интерьера и одежду, то краснодарцы "пытались найти на "AliExpress Россия" машину Lada XRAY [отечественный кроссовер, выпущенный в 2015 году] и прибор pH-метр [прибор, который измеряет уровень кислотности воды и почвы]".

Всего в 2019 году россияне сделали на площадке "AliExpress Россия" более 550 млн поисковых запросов по всем категориям, которые представлены на платформе. При этом наиболее популярными оказались такие запросы: "сумка женская", "купальник", "серьги", "наушники", "платье". Аналитики также отметили, что поисковые тренды зависели от сезона. Например, зимой российские пользователи ищут товары для хобби и теплую одежду, весной - спортивную одежду, аксессуары и умные гаджеты, летом - одежду и товары для активного отдыха (велосипед и палатка), а осенью покупатели переключаются на новогодние аксессуары.