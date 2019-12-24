"Этот вой по всей Руси мне не понятен": глава Минпросвещения высказалась по поводу ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева ответила на вопрос о том, когда будет отменен ЕГЭ. По словам чиновницы, ей хочется в ответ спросить: "А кто готов сходу сдавать экзамены сейчас? Поднимите руки!". "Такой шум поднялся по всей стране – он не понятен для меня. Ну давайте вернемся сейчас к семи выпускным экзаменам, ко вступительным экзаменам в вузах", - возмущается министр.

По ее мнению, "ЕГЭ, если без тупого натаскивания, - это прекрасно". Васильева считает госэкзамен "социальным лифтом". Также она отметила, что ЕГЭ совершенствуется: "мы уже ушли от крестиков и ноликов".

"В 2022 году будет введен ЕГЭ по английскому языку. И вой поднялся по всей Руси – он не понятен. Учителей английского было мало и в 70-е годы, но тогда же были экзамены по иностранному и в школе, и в вузе. Язык надо обязательно знать", - заявила Васильева в прямом эфире РБК.

Она также заметила, что образование – "это очень консервативная сфера". "И резких изменений здесь быть не может. Мы должны постепенно обновлять стандарт, учитывать вызовы нового времени", - заключает министр.