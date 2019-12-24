10 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Заместитель директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке, уволен

Заместитель директора Тюменского областного пансионата ветеранов войны и труда Игорь Поляков лишился своей должности. Об этом Накануне.RU сообщили в самом пансионате.

"У него истек контракт", - прокомментировали в учреждении. Связано ли это решение со служебными проверками, которые проводились в пансионате после того, как труженицу тыла из Тюмени положили в гроб в черном полиэтиленовом пакете, в организации не пояснили.

Не стали комментировать увольнение и в областном департаменте социальной защиты. В ведомстве сообщили только, что как учредители они принимают решения только по директору пансионата - вопросы с заместителями и другими сотрудниками решаются непосредственно в самом учреждении.

Напомним в начале августа стало известно, что в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда скончавшуюся 91-летнюю пенсионерку - ветерана войны и труженицу тыла, похоронили в черном пакете. Совет ветеранов был шокирован этой историей, поскольку все постояльцы пансионата - титулованные ветераны, которых принято провожать с почестями. Директор учреждения был уволен. Позже появилась информация, что для ветерана не сделали даже отдельной могилы - похоронили в "общей канаве" с бездомными и невостребованными. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Вскоре громкая история получила продолжение: сотрудники пансионат пожаловались губернатору Александру Моору на "склонение к увольнению". В обращении сотрудники пансионата заявили о том, что Поляков якобы давил на подчиненных из-за выхода истории с погребением ветерана за пределы пансионата, и обещает всех уволить.

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Заместитель директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке, уволен

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Теги: погребение ветерана в мешке, пансионат для ветеранов войн



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