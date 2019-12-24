10 Октября 2020
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Ольга Васильева считает, что семья, любовь и школьный психолог должны спасать от шутинга и "колумбайнов"

Министр просвещения Ольга Васильева высказалась о шутинге в школах и колледжах, несколько эпизодов которого произошли в этом году в России. По ее мнению, ключевым моментом в выявлении потенциальных конфликтов такого рода должна быть работа школьного психолога.

По словам Васильевой, сейчас школьные психологи должны работать повсеместно, хотя многие директора учебных заведений не берут их из желания сэкономить ставку. Также в прямом эфире РБК министр заметила, что "все идет из семьи", и именно там, в семье должна происходить основная работа по предотвращению случаев вооруженных нападений подростков.

Министр винит в происходящем и компьютерные игры. "Наука убеждена, и я с ней согласна, что происходит подмена реального мира, когда человек погружен в виртуальную реальность. Идет перенос нереальной картины мира на реальную", - заявила Васильева.

Кроме того, она сказала, что ее ведомство активно взаимодействует с Росгвардией, и было бы просто замечательно, если бы росгвардейцы на постоянной основе охраняли все российские школы. Но каких-то реальных шагов в этом направлении пока нет, это, судя по всему, лишь мечты министра.

Также Васильева прокомментировала и вопрос политизированности школьников, их участия в митингах. Министр считает, что подросткам всегда свойственно ощущение противостояния и протеста, но "уверенность в уровне политизированности завышена". По ее мнению, чтобы быть политизированным, человеку нужно много знать. "Сейчас уровень знания истории, литературы, географии – достаточно низкий", - заметила Васильева и привела пример с опросом российских старшеклассников, 80% из которых не смогли рассказать о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, потому что вообще ничего не слышали об этом событии.

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Ольга Васильева считает, что семья, любовь и школьный психолог должны спасать от шутинга и "колумбайнов"

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Теги: ольга василеьва, шутинг в школах, школьный психолог



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