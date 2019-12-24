Ольга Васильева: "Учитель отбирает мобильный телефон на контрольной? А что ему еще делать?"

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала некоторые острые вопросы о жизни школьников. В частности, она высказалась по поводу конфликтов, возникающих из-за мобильных телефонов, которые учителя распоряжаются убрать на время урока.

Васильева сказала, что законодательно запрещать использование телефонов министерство не планирует. Тем более, что у администрации школы есть полномочия самостоятельно принять ограничения по использованию гаджетов. "Проблема надумана. Учитель отбирает телефон во время контрольной. А что ему еще делать?", - заявила Васильева в прямом эфире РБК. По ее словам, министерство выпускало рекомендации и инструкции.

Сама министр выступает за создание в школах шкафчиков, в которые на время уроков дети могли бы без опаски положить смартфоны. Связь с родителями на случай ЧП при этом Васильева предлагает держать через учителя. Впрочем, к учителям, по словам чиновницы, у родителей тоже теперь часто возникают вопросы – преподаватели, в особенности – молодые, тоже часто засиживаются на уроках в телефонах.

Васильева заметила, что во Франции законодательно введен запрет на использование мобильных телефонов школьниками 1-9 классов, аналогичная практика есть в некоторых регионах Германии, в Сингапуре. Она привела данные, согласно которым российский школьник в четыре раза больше своего американского сверстника сидит в соцсетях.

По данным Роспотребнадзора, на которые сослалась Васильева, 18,7 тыс. российских школ отказались от использования смартфонов в учебном процессе (это около половины всех российских школ). Исследования Минпросвещения при этом показали, что после отказа от использования смартфонов повысились такие показатели как внимание, вербальная коммуникация, двигательная активность – все более чем на 50%.