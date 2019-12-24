10 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Виктор Басаргин (2014) | Фото: Накануне.RU

Виктор Басаргин будет представлять РФ в Международном бюро по расследованию авиапроисшествий

Экс-губернатор Пермского края, руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин будет представлять Россию в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов (МБРА), передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргина В. Ф. представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов", - говорится в документе.

Напомним, в отставку с поста губернатора Басаргин ушел в феврале 2017 г., формально - по собственному желанию, в Кремле заявляли, что решение не было неожиданностью. Однако еще в декабре 2016 г. губернатор сделал заявление о том, что намерен участвовать в выборах, "если на то будет воля президента". Внезапное прошение об отставке наблюдатели связали с тем, что именно Кремль не дал добро на новый срок Басаргина.

Последние годы руководства Басаргина ознаменовались чередой скандалов: в крае шла элитная война, члены команды губернатора стали фигурантами коррупционных дел, внутриполитический блок провалил выборы в краевое заксобрание по нескольким округам. Помимо этого недовольство вызывала экономическая и социальная составляющая политики правительства Басаргина. Уход с поста губернатора до выборов многие сочли закономерным.

Бывшего министра регионального развития не оставили без должности, через несколько дней после отставки премьер Дмитрий Медведев назначил его на пост руководителя Ространснадзора. Работа Басаргина стала менее публичной,

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Виктор Басаргин будет представлять РФ в Международном бюро по расследованию авиапроисшествий

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Теги: Виктор Басаргин, Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, МБРА



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