Дальнобойщикам и водителям автобусов запретили находиться за рулем более девяти часов подряд

Правительство запретило дальнобойщикам и водителям автобусов находиться за рулем более 10 часов без продолжительного отдыха.

Документ опубликован на официальном сайте правительства. Он касается водителей автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 т и водителей автобусов. Нарушения будут наказываться в соответствии с КоАП.

В правительстве считают, что такое решение "позволит повысить безопасность дорожного движения за счёт снижения аварийности на дорогах, причиной которой является усталость водителя, будет способствовать дальнейшему развитию систем дистанционного автоматизированного контроля за превышением норм времени управления транспортным средством и обязательным использованием времени отдыха от управления транспортным средством".

Итак, каковы же нормы?

Во-первых, каждые четыре с половиной часа водитель должен делать перерыв не менее 45 минут. "Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на две части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут", - говорится в документе.

Во-вторых, время за рулем не должно превышать девяти часов. "Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели; 56 часов в течение календарной недели; 90 часов в течение двух календарных недель".

Ежедневный отдых водителя должен длиться не менее 11 часов.

Информация будет фиксироваться и собираться с помощью тахографов.