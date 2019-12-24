Дальнобойщикам и водителям автобусов запретили находиться за рулем более девяти часов подряд

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
дальнобойщик, алтайский дальнобойщик, фура (2018) | Фото: tumen.kp.ru/daily/26852.5/3894818/

Дальнобойщикам и водителям автобусов запретили находиться за рулем более девяти часов подряд

Правительство запретило дальнобойщикам и водителям автобусов находиться за рулем более 10 часов без продолжительного отдыха.

Документ опубликован на официальном сайте правительства. Он касается водителей автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 т и водителей автобусов. Нарушения будут наказываться в соответствии с КоАП.

В правительстве считают, что такое решение "позволит повысить безопасность дорожного движения за счёт снижения аварийности на дорогах, причиной которой является усталость водителя, будет способствовать дальнейшему развитию систем дистанционного автоматизированного контроля за превышением норм времени управления транспортным средством и обязательным использованием времени отдыха от управления транспортным средством".

Итак, каковы же нормы?

Во-первых, каждые четыре с половиной часа водитель должен делать перерыв не менее 45 минут. "Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на две части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут", - говорится в документе.

Во-вторых, время за рулем не должно превышать девяти часов. "Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели; 56 часов в течение календарной недели; 90 часов в течение двух календарных недель".

Ежедневный отдых водителя должен длиться не менее 11 часов.

Информация будет фиксироваться и собираться с помощью тахографов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дальнобойщикам и водителям автобусов запретили находиться за рулем более девяти часов подряд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дальнобойщик, водитель автобуса, нормативы, отдых, время за рулем



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети