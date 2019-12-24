Более 26 млн рублей направит "Уралкалий" на новогодние поздравления детей сотрудников

Дети сотрудников предприятий компании «Уралкалий» традиционно получат к Новому году подарки, передает корреспондент Накануне.RU. Более 26 млн рублей направит "Уралкалий" на новогодние поздравления детей сотрудников.

В этом году подарки получат дети в возрасте от 1 до 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В новогодних наборах — сладости от известных производителей кондитерских изделий и новогодние сувениры.

Но только сладостями поздравления не ограничиваются, в дни школьных каникул дети сотрудников Группы «Уралкалий» побывают на мероприятиях, организованных для различных детских возрастных категорий: спектаклях, театрализованных представлениях во Дворцах культуры, а также на сеансах в кинотеатрах Соликамска и Березников.

Директор по персоналу ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова подчеркивает: "Новый год — особенное время, когда все дети ждут волшебства и ярких впечатлений. «Уралкалий» приготовил около 14 тысяч сладких подарков для детей сотрудников компаний Группы. Организация новогодней кампании — важная часть социальной политики «Уралкалия» как одного из самых привлекательных работодателей региона. Мы надеемся, что новогодние сюрпризы от Компании создадут праздничное настроение и детям, и взрослым".