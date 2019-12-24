10 Октября 2020
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Общество За рубежом
Джордж Мартин (2019) | Фото: twitter.com/GRRMspeaking

"Допиши уже чертову книгу!": Джордж Мартин разозлил поклонников

Популярный писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", который лег в основу сериала "Игра престолов", опубликовал в твиттере новую фотографию. "Еще одно доказательство того, что я волшебник!" – подписал снимок автор. На нем он курит длинную изогнутую трубку, напоминающую ту, что любил посмолить волшебник Гендальф из "Властелина колец".

Правда, многие поклонники писателя не умиляются его внешнему виду, а гневаются: если ты волшебник, то может быть твое волшебство уже поможет тебе закончить цикл? Есть и более прямолинейные высказывания: "ДОПИШИ ЧЕРТОВУ КНИГУ!", "Хватит просиживать штаны в пабах! Пиши!". Имеется в виду последний том "Песни льда и пламени", который Мартин уже очень давно обещает закончить.

Джордж Мартин|Фото: twitter.com/GRRMspeaking

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"Допиши уже чертову книгу!": Джордж Мартин разозлил поклонников

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Теги: джордж мартин, песнь льда и пламени, волшебник



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