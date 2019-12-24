"Допиши уже чертову книгу!": Джордж Мартин разозлил поклонников

Популярный писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", который лег в основу сериала "Игра престолов", опубликовал в твиттере новую фотографию. "Еще одно доказательство того, что я волшебник!" – подписал снимок автор. На нем он курит длинную изогнутую трубку, напоминающую ту, что любил посмолить волшебник Гендальф из "Властелина колец".

Правда, многие поклонники писателя не умиляются его внешнему виду, а гневаются: если ты волшебник, то может быть твое волшебство уже поможет тебе закончить цикл? Есть и более прямолинейные высказывания: "ДОПИШИ ЧЕРТОВУ КНИГУ!", "Хватит просиживать штаны в пабах! Пиши!". Имеется в виду последний том "Песни льда и пламени", который Мартин уже очень давно обещает закончить.