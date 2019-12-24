Леру Кудрявцеву экстренно прооперировали в Москве – в груди лопнул силиконовый имплант

48-летнююю телеведущую и актрису Леру Кудрявцеву экстренно прооперировали в Москве. У женщины в груди лопнул имплант.

По словам звезды, операцию делали под общим наркозом. Подробности о случившемся она сообщила на своей странице в Instagram.

"1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую Будьте здоровы", - написала Кудрявцева.

Пока Лера постит пугающие фото: дренажи, капельницы

Коллеги и друзья пишут в комментариях пожелания скорейшего выздоровления. "Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай! Надеюсь, все самое опасное позади", - написала певица Валерия. "Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!!" – считает Максим Галкин.

Не так давно Кудрявцева во второй раз стала матерью (почти одновременно у ее старшего сына родился ребенок, так что Лера теперь и бабушка). Она рассказывала, что выносила дочь сама, а вот кормила ли она ее грудью – официальных подтверждений звезда не высказывала, но поклонники сделали вывод, что так оно и было.